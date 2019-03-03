القبض على متهمين بالتزوير والقتل والتهديد في بغداد

2019/03/03 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات بغداد ، الاحد، عن القاء القبض على متهمين بالتزوير والقتل والتهديد في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” قوة من قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على متهم بالخطف في منطقة حي الجهاد، واعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في مناطق الفضيلية والزعفرانية والمدائن”.واضاف البيان ان […]

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