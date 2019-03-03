ايران تعلن عن خطة لتأهيل كهرباء العراق

2019/03/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان إن ايران لديها خطة على مدى

ثلاث سنوات لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في العراق فيما كشف عن حجم

الديون المستحقة على العراق جراء استيراد الطاقة من جارته

الشرقية.اردكانيان أوضح : إن "ايران وفرت امكانية تبادل الطاقة مع جميع دول

الجوار"، موضحا "المثال على ذلك هو خط نقل الطاقة الثالث الذي اُنشِئ

الان مع ارمينيا، نسعى الى الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري من

اجل زيادة قدرة تبادل الطاقة".واشار الى أن "ايران تدعو المستثمرين المحليين والاجانب للاستثمار في

المنطقة"، مضيفا "لدينا صحاري واسعة وهي مصدر مناسب للغاية لتوليد

الطاقة ولدينا الاستعداد لوضع شبكة نقلنا في متناول المستثمرين

ليقوموا هم بعقد اتفاقيات مع دول الجوار وتصدير طاقتهم المنتجة".وأضاف اردكانيان: "لايوجد من ينافسنا في هذا المجال، لأن دول الجوار

التي تستورد الكهرباء من ايران ليس امامها خيار افضل من ايران".وحول تصدير الطاقة الى العراق، قال، "نعتزم تنفيذ دور رئيسي في تأهيل

قطاع الكهرباء العراقي من خلال خطة على مدى ثلاث سنوات، تم ابرام

اتفاقية مع وزير الكهرباء العراقي خلال زيارته الاخيرة الى طهران كما

تم تمديد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق عاماً أخراً".وبشأن الديون المترتبة على العراق، قال وزير الطاقة الايراني: "قمنا

خلال السنوات الماضية بتصدير الكهرباء الى العراق بقيمة اكثر من 6

مليارات دولار حيث تم تسديد اكثر من 5 مليار دولار، كما جرى اتخاذ

الترتيبات المناسبة لتسديد المبلغ المتبقي ولن توجد مشكلة في هذا

الشأن".

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