السليمانية.. اعتقال شاسوار عبد الواحد والأخير يتوقع موته

2019/03/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوزؤ اعتقلت السلطات الأمنية في السليمانية رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، اليوم الأحد، وذلك بعد مثوله أمام محكمة السليمانية بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.

وذكرت الأنباء بانه وبعد مثول عبدالواحد، امام محكمة السليمانية، تم اعتقاله بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بصدور امر قبض بحق، رئيس الحراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد.ورد عبد الواحد على مذكرة القبض الصادرة بحقه، فيما رجح أنه قد يتعرض لـ"التعذيب والموت"، على حد قوله.وأضاف عبد الواحد في تصريح صحفي "نعتقد اننا بريئون وسنمثل امام القضاء بكل فخر" مشيرا الى ان "طريقنا محفوف بالمخاطر ومايحدث متوقع لنا".وأردف، أن "أمر القبض لم يثننا عن طريقنا وفور سماعنا بالامر توجهنا للقضاء ويمكن ان نتعرض للموت أو التعذيب لكننا لن ننحني ولن نتراجع".انتهى

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