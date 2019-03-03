الإتحاد الوطني يجتمع في أربيل بعد لقاء بارزاني

2019/03/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بدأ اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، في أربيل، عقب زيارة كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني لمصيف صلاح الدين.

وكان كوسرت رسول قد اجتمع اليوم برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في المصيف حول العملية السياسية في اقليم كردستان.واوضح مصدر مطلع ان الاجتماع بحث العراقيل التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان، والمشاكل العالقة بين الاتحاد الوطني والديمقراطي.واضاف: ان الجانبين اكدا على ضرورة العمل الجدي واستمرار الاتفاق بينهما لتقوية المؤسسات في اقليم كردستان بما يخدم مصالح شعب كردستان.انتهى

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