2019/03/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل

قررت حكومة اقليم كردستان، تعطيل الدوام الرسمي في وزارات ودوائر الاقليم يوم الثلاثاء المقبل.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. تعطيل الدوام الثلاثاء المقبل في كردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. تعطيل الدوام الثلاثاء المقبل في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).