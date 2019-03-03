بالوثيقة.. قرار مجلس الوزراء بشأن مخصصات المهندسين الزراعيين والمهن الصحية

2019/03/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بالوثيقة..



قرار مجلس الوزراء بشأن رواتب ومخصصات المهندسين الزراعيين وذوي المهن الصحية.





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