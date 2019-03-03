مصرع وإصابة 30 إيرانيا جراء السيول

2019/03/03 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي خمسة اشخاص مصرعهم وجرح 20 آخرين، الاحد، جراء وقوع السيول وتساقط الثلوج في المحافظات الايرانية.وذكرت منظمة الاغاثة والانقاذ في ايران، أن “25 محافظة تعرضت للسيول والثلوج هي يزد ، همدان، هرمزكان، مازندران، لرستان، كلستان، کهكیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، قزوین، فارس، سیستان و بلوجستان، جهارمحال و بختیاري، خراسان‌الجنوبیة، خوزستان، زنجان، ایلام،‌البرز،‌ […]

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