بالوثيقة.. الداخلية تقرر إلغاء “الإخبار” عن فقدان المستمسكات

2019/03/03 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

قررت وزارة الداخلية، إلغاء “الإخبار” عن فقدان المستمسكات والاكتفاء بتعهد خطي.

وجاء في وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، ان وزارة الداخلية قررت الغاء الاخبار عن فقدان المستمسكات والاكتفاء بتعهد خطي، وذلك لغرض تبسيط الاجراءات للمواطنين.

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