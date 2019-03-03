صدور أمر باعتقال شاسوار عبدالواحد بتهمة الهجوم على موظفي الدولة

2019/03/03 | 13:37

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بغداد- العراق اليوم:

صدرت اليوم الأحد، مذكرة اعتقال بحق رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، بتهمة الهجوم ضد موظ...





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