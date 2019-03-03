اليوم.. مواجهتان في الدوري الممتاز لكرة الطائرة

2019/03/03 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي بالكرة الطائرة جدولاً بمواعيد مباريات الدوري الممتاز المؤجلة.وبموجب الجدول تقام في الساعة الثالثة من عصر اليوم مباراتان الاولى في قاعة الشعب بين فريقي الشرطة والحبانية، والثانية بين فريقي نفط ميسان واربيل في قاعة الشهيد وسام عريبي في ميسان.وكان فريق الشرطة قد فاز على فريق القوة الجوية […]

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