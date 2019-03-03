2019/03/03 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HSE_VUdNrFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبناء نينوى ينظمون مهرجانا تثمينا لتضحيات الحشد ودوره بتحرير المحافظة - تقرير محمود الصوفي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبناء نينوى ينظمون مهرجانا تثمينا لتضحيات الحشد ودوره بتحرير المحافظة - تقرير محمود الصوفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).