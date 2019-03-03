إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر

2019/03/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتهي في الجزائر، اليوم الأحد،المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم ملفات ترشحهم لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 نيسان/أبريل المقبل، فيما يسود الغموض حول القرار النهائي للرئيس بوتفليقة بشأن تقديم ترشحه من عدمه.

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