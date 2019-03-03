بالخطوات... كيف تمنع خطر

2019/03/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مرحبا أنا مومو"، كلمات باتت تثير ذعر عدد كبير، بعدما انتشرت لعبة "مومو" بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، وباتت متهمة في انتحار عدد كبير من الأطفال.

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