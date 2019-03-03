الدفاع الأفغانية: مقتل 350 مسلح بغارات على مواقع مجموعات إرهابية خلال أسبوع

2019/03/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن 350 إرهابيا بينهم قياديين قتلوا وتم تدمير الكثير من المعدات والمراكز بضربات شنها سلاح الجو ضد مواقع الإرهابيين بأنحاء متفرقة من البلاد خلال الأسبوع المنصرم.

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