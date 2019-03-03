2019/03/03 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مقطع فيديو لقطات مروعة للحظة قفز طالب مكسيكي من الطابق الثالث في مدرسته، حيث سقط على رأس شاب حاول اللحاق به.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، الطالب وهو يقف على حافة السور من الطابق الثالث، وعندما قفز ركض أكثر من شخص وتمكنوا من الإمساك به، لكنه ظل يسحب نفسه حتى سقطت حيث هرع شاب وحاول اللحاق به لكن الأخير سقط فوق رأسه، وسط فزع وصراخ الطالبات.

ووفقا لموقع لايف ليك، هرع الطلاب إلى الشابين حيث لم يتمكنا من النهوض، ويبدو أنهما أصيبا ببعض الكسور، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ولم يذكر الموقع سبب إقدام الطالب على القفز من الطابق الثالث.

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة سقوط طالب من الطابق الثالث فوق رأس شاب – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة سقوط طالب من الطابق الثالث فوق رأس شاب – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).