ضبط مذاخر تتعامل بأدوية مهربة في الحويجة

2019/03/03 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاحد، أن ملاكات مكتب تحقيق كركوك تكَّمنت من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لعددٍ من أصحاب المذاخر والعاملين فيها، لقيامهم بالتعامل بأدوية طبيّة مهربة وغير مفحوصة مختبرياً.الدائرة أفادت، حسب بيان ، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة تمكَّن، بعد القيام بعمليَّات بحثٍ وتحرٍّ، بالتنسيق مع دائرة الصحَّة ومديريَّة المخابرات بالمحافظة من تنفيذ عمليَّة ضبط أدويةٍ مُهرَّبةٍ وغير مفحوصةٍ مختبرياً"، مبينةً أنه "تم ضبط الأدوية التي تعاملت بها مذاخر غير مجازة رسمياً في قضاء الحويجة.

واشار البيان الى، انه "تم تنظَّـيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات، وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (50) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40 لسنة 1970)".

يذكر أن الهيئة أعلنت أواخر الشهر الماضي من ضبط عدد من أصحاب المذاخر ومديري شركات الأدوية في كركوك؛ لقيامهم بإدخال أدوية ومستلزماتٍ طبية مهربة وغير مفحوصة إلى المحافظة.

تحرير: عامر الشيباني

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