واع/هذه تفاصيل زيادة قروض الإسكان

2019/03/03 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

03/03/2019 13:44:00 PM |

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واع بغداد

عدل مجلس الوزراء سقوف مبالغ ومدة الإقراض لصندوق الإسكان العراقي للتخفيف من العبء على المواطنين وبما يتناسب والأوضاع الاقتصادية للبلد.

ونص التعديل، بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء، على زيادة سقوف مبالغ الإقراض لتكون في مركز محافظة بغداد بمبلغ قدره 50 مليونا بدلا من 35 مليون دينار، وفي النواحي والاقضية لمحافظة بغداد مبلغ 40 مليون دينار بدلا من 30 مليون دينار، اما بمركز المحافظات فسيكون سقف الإقراض الاسكاني 40 مليونا بدلا من 30 مليون دينار، وفي اقضية ونواحي المحافظات 35 مليونا بدلا من 30 مليون دينار.

ونص القرار أيضا، على زيادة سقف مدة الإقراض الى 20 سنة بدلا من 15 سنة للمقترضين من موظفي الدولة الموطنة رواتبهم والمؤمن على مبلغ القروض الممنوح لهم من شركة التأمين العراقية وفقا لسقف الاعمار التقاعدية 42 سنة فما فوق.

ويأتي القرار سعياً من الحكومة العراقية للقضاء على ازمة السكن، بحسب بيان امانة مجلس الوزراء.

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