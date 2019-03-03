الجنائية المركزية: السجن 15 سنة لمدانين بـ

2019/03/03 | 13:47

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بغداد اليوم _ بغداد

قضت المحكمة الجنائية المركزية التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاحد (3 اذار 2019)، حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على مدانين اثنين لقيامهما بتسليب مواطنين اثنين لديهم مكتب للبطاقة الوطنية (كي كارت).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعاوى مدانين اثنين اعترفوا بعملية التسليب التي حدثت بالقرب من وزارة المالية".

واضاف البيان أن "المدانين خلال اعترافاتهم اكدوا اطلاق النار على ساق احد الضحايا بسبب عدم إعطائهم المبلغ"، مشيرا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة 442 من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم _ نينوى

أكد النائب عن محافظة نينوى، بشار الكيكي، الاحد (3 اذار 2019)، أن اتهام جهات غير تنظيم داعش بتنفيذ العمليات الإرهابية في الموصل واخرها التفجير الاخير الذي اسفر عن مقتل واصابة 14 شخصاً، مجرد محاولة لتغطية الفشل الأمني في المدينة.

بغداد اليوم-اربيل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، 3 آذار، 2019، تعطيل الدوام الرسمي في الإقليم سبعة أيام خلال شهر آذار الجاري.

وقال المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كردستان، سفين محسن دزيي، في بيان: نعلن للمواطنين الاعزاء بأن عطل شهر آذار وب

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء، الاحد (3 اذار 2019)، قراراً بزيادة مخصصات المهندسين الزراعيين وذوي المهن الصحية.

وذكرت وثيقة صادرة من المجلس بتوقيع الامانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "تقرر منح المهندسين الزراعيين المعينين مخصصات هندس

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