سلطة دبي للخدمات المالية: انهيار أبراج قد يقود لتغييرات رقابية

2019/03/03 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في تقرير نُشر، اليوم الأحد، إن السلطة قد تدخل تغييرات على إجراءات الرقابة عقب انهيار شركة الاستثمار المباشر أبراج.

كانت أبراج التي مقرها دبي أكبر صندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي إثر خلاف مع مستثمرين من بينهم مؤسسة جيتس بشأن صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.

وقال بريان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة الخدمات المالية في التقرير “سيؤثر انهيار هذه الشركة على طريقة تفكيرنا بشأن حوكمة الشركات وتحديد المسؤوليات في الإدارة العليا وبشأن أفضل سبل تحديد المسؤولية عن الالتزام في الشركات الخاضعة للرقابة.”

وتقدمت أبراج بطلب تصفية مؤقت في جزر كايمان العام الماضي.



وأحد كيانات أبراج حاصل علي ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.

وتابع ستايروولت “إذا خلصت سلطة دبي للخدمات المالية، بعد تحقيقاتنا، إلي أن هناك دروسا مستفادة، فسنتبنى خطوات لتشديد إشرافنا الرقابي.”

واضاف “سنراجع أيضا نهجنا الرقابي المرتكز على المخاطر للتأكد من أنه يستوعب تماما بعض سمات هذه الحالة تحديدا.”

وفي أغسطس آب الماضي، منعت السلطة شركة أبراج كابيتال من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل الأموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة.

وأفاد تقرير اليوم أن السلطة تحقق منذ فترة في عدد من الأمور المتعلقة بأبراج كابيتال.

وتابع أن السلطة تبنت خطوات تنظيمية وساعدت المصفين لكن أبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمار وصناديق الاستثمار المباشر التابعة لها لم تكن تخضع لسلطتها الرقابية لأن مقرها في جزر كايمان.

وقال ستايروولت “سنري إذا ما كان نظامنا يعالج بشكل سليم وضع الشركات التي تؤسس كيانات قانونية تتبادل الخدمات فيما بينها في أمكن مختلفة، وهو ما قد يعقد عملية الإشراف.”

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