مجلس الوزراء يرفع سقوف الإقراض الاسكاني ومدد تسديده

2019/03/03 | 14:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء ،الاحد، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع سقوف مبالغ ومدة الإقراض لصندوق الإسكان للتخفيف من العبء على المواطنين وبما يتناسب والأوضاع الاقتصادية للبلد.

وذكر بيان للامانة واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان " التعديل نص على زيادة سقوف مبالغ الإقراض لتكون في مركز محافظة بغداد بمبلغ قدره 50 مليون بدلا من 35 مليون دينار، وفي النواحي والاقضية لمحافظة بغداد مبلغ 40 مليون دينار بدلا من 30 مليون دينار، اما بمركز المحافظات فسيكون سقف الإقراض الاسكاني 40 مليون بدلا من 30 مليون دينار، وفي اقضية ونواحي المحافظات 35 مليون بدلا من 30 مليون دينار ".





واضاف ان " القرار نص أيضا على زيادة سقف مدة الإقراض الى 20 سنة بدلا من 15 سنة للمقترضين من موظفي الدولة الموطنة رواتبهم والمؤمن على مبلغ القروض الممنوح لهم من شركة التأمين العراقية وفقا لسقف الاعمار التقاعدية 42 سنة فما فوق".





واوضح البيان ، ان " القرار يأتي سعياً من الحكومة العراقية للقضاء على ازمة السكن".

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