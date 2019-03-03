اكتشاف حقل غاز في قبرص يمكن أن يغير قواعد اللعبة في شرق المتوسط

2019/03/03 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “إكسون موبيل” مؤخرًا عن اكتشاف حقل “غلافكوس”، وهو حقل بحري يقع تحت المياه على بعد 100 ميل جنوب غرب قبرص

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