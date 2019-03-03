التخطيط : ارتفاع معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 6%

2019/03/03 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، ارتفاع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال المدة من شهر كانون الثاني لعام ٢٠١٨ لغاية شهر كانون الثاني من العام الحالي بلغ (0.4%) ، فيما شهد معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني المنصرم ارتفاعا بنسبة (0.6%) مقارنة مع شهر كانون الاول الذي سبقه.واوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي في بيان، ان "ارتفاع معدل التضخم السنوي جاء متأثرا بارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (2%) مقابل انخفاض قسم السكن بنسبة (1.8%)".

واردف، فيما سجلت اقسام التبغ ووالملابس والاحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية وقسم الاتصال والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعية انخفاضا تراوح بين (0.1%) الى (1.8%)" .

واضاف البيان، "اما اقسام الصحة والنقل والترفيه والثقافة والتعليم شهدت ارتفاعا تراوح بين (2,4%) و(9.3%)".

وعزا الهنداوي، الارتفاع الشهري في معدل التضخم الى ارتفاع قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.2%) ، وكذلك ارتفاع قسم السكن بنسبة (0.5%)".

وتابع، "كما ارتفعت باقي الاقسام خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع شهر كانون الاول من عام ٢٠١٨ بواقع (0.3%) لقسم التجهيزات والمعدات المنزلية ، وقسم الصحة والمطاعم والفنادق بنسبة (0.1) لكل منهما ، وقسم النقل (1.2)، وقسم الاتصال بنسبة (1.3%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.8%).

ولفت المتحدث الرسمي الى، ان "مؤشر التضخم الاساس ارتفع خلال الشهر الماضي بمعدل (0.4%) عن شهر كانون الاول الذي سبقه".

تحرير: عامر الشيباني

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