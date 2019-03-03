رئيس مجلس ديالى لـ”المعلومة”: عدم كفاية اللجان يعرقل حسم ملف النازحين

2019/03/03 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..طالب رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ،الأحد، الحكومة المركزية في بغداد بإرسال لجان امنية اضافية لحسم ملف عودة النازحين، مؤكدا أن عدم كفاية اللجان يعرقل حسم الملف.وقال الدايني في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “ملف النازحين خصوصا في شمال المقدادية لم يحسم حتى الان بسبب عدم كفاية اللجان الأمنية سيما وأن التاخير في […]

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