2019/03/03 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء

03/03/2019 13:56:00 PM |

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واع / مكتب كردستان / ع .د

اعلنت حكومة اقليم كردستان، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان للمتحدث باسم حكومة الاقليم سفين دزيي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "بمناسبة احياء ذكرى انتفاضة شعب كردستان في 1991، سيكون يوم الثلاثاء المقبل 5 آذار 2019، عطلة رسمية بجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في الاقليم".

يشار الى أن قضاء رانية (140 كم شرق السليمانية)، يسمى بـ"بوابة" انتفاضة إقليم كردستان بإعتبارها أول مدينة كردية انتفضت ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين في 5 آذار 1991.

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