نحو شراكة عربية – أوروبية بإفريقيا انطلاق ملتقى الاستثمار الرابع في مصر

2019/03/03 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر جديدة بدءا من يناير/ كانون الثاني الماضي.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وقال الوزير لرويترز “الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتي يونيو/ حزيران المقبل”.



ولم يذكر تفاصيل مالية.

كانت السعودية اتفقت في أبريل/ نيسان 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.

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