توقف مفاجئ في خدمة الاتصال لشركة أسيا سيل

2019/03/03 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مواطنين من مستخدمي شبكة "اسيا سيل"، إن شبكة الهاتف النقال لشركة اسيا قد توقف اليوم الاحد، بشكل مفاجئ في بعض مناطق العاصمة بغداد.واشار مواطنون من محافظات الوسط والجنوب بينها كربلاء، الى تعطل في خدمة الاتصال للشركة بشكل مفاجئ صباح اليوم الاحد.من جانبه رجح مصدر في الشركة "رفض الكشف عن اسمه"، أن يكون سبب التوقف "وجود خلل بالكابل الضوئي الناقل" انتهى .م ك

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