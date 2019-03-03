الجيش السوري يتصدى لهجوم ارهابي بريف حماة الشمالي

2019/03/03 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدت وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي لهجوم ارهابي بأعداد كبيرة على النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكر مصدر عسكري لـ "سانا" أنه " قامت مجموعات إرهابية مسلحة بمهاجمة بعض النقاط العسكرية على امتداد محور المصاصنة بريف حماة الشمالي مستخدمة أنواعا متعددة من الأسلحة بعد تمهيد ناري على نقاط، المداجن، زور الحيصة، خربة معرين، في ظل أجواء جوية سيئة وعاصفة".



وأشار المصدر إلى أن "وحدات الجيش العاملة في المنطقة "تصدت بكل بسالة للتكفيريين القتلة واستطاعت التعامل مع المهاجمين والقضاء على أعداد منهم وتدمير عتادهم وأسلحتهم حيث تم سحب عدد من جثث القتلى وبقيت أخرى في العراء".



ولفت المصدر العسكري إلى أنه نتيجة لهذا الهجوم وتصدي أبطالنا له "ارتقى عدد من جنودنا البواسل شهداء وأصيب آخرون بجروح".



وبين المصدر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد "يقينها أن انخفاض المعارك في بعض الأماكن لا يعني الركون للتكفيريين الذين سيستمرون بالمحاولة كلما تلقوا ضربات أكبر وأنها على استعداد مستمر وجاهزية عالية للتصدي لهجمات التكفيريين القتلة على المحاور المتبقية في حربها ضد الإرهاب".



انتهى .



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