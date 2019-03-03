تحديد موعد انطلاق فعاليات مهرجان مصطفى جمال الدين السابع

2019/03/03 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، الأحد، الخامس من نيسان المقبل موعدا لانطلاق فعاليات مهرجان مصطفى جمال الدين السابع.وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني حدد، اليوم، الخامس من نيسان المقبل موعدا لانطلاق فعاليات مهرجان مصطفى جمال الدين السابع”.وأضاف البيان، أن […]

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