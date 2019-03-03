مجلس الوزراء يوافق على استحداث درجات وظيفية جديدة

2019/03/03 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وافق مجلس الوزراء، الاحد، على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود منسوبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتيا التابعة الى وزارة الكهرباء.وذكر بيان للمجلس، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (3 اذار 2019)، انه “تمت الموافقة على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود منسوبي الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتيا التابعة الى وزارة الكهرباء”.واشار البيان، […]

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