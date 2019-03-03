2019/03/03 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت صحيفة نيويورك تايمز الإمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لديها خطة لبيع السعودية مفاعلاً نووياً يمكن استخدامه في إنتاج أسلحة نووية، فيما عزت الصحيفة طموح الرياض إلى فشل مساعي تقويض الطموحات النووية الإيرانية. وأشارت الصحيفة في تقرير تابعه “ناس” أن ” جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بحث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك تايمز: السعودية ستبني 40 مفاعلاً نووياً.. هذه هي الخطة!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك تايمز: السعودية ستبني 40 مفاعلاً نووياً.. هذه هي الخطة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).