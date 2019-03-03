مؤتمرات ولقاءات ودخول العرب في نفق «حروب الجيل الخامس»

2019/03/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعدد عقد المؤتمرات واللقاءات خلال الشهرين الأخيرين؛ هل هي علامة صحة أم عَرَض لمرض؛ قيل عن مؤتمر القمة العربي الأوربي الذي

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