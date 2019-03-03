2019/03/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قالت ادارة محطة الكهرباء المركبة في الناصرية اليوم ان وزير الكهرباء لؤي الخطيب وعد بتدارك ازمة موظفي العقود الذين سقطت اسمائهم سهوا وحرموا من التثبيت على الملاك الدائم وفقا لقرار مجلس الوزراء الاخير.

وقال مدير

شبكة اخبار الناصرية:قالت ادارة محطة الكهرباء المركبة في الناصرية اليوم ان وزير الكهرباء لؤي الخطيب وعد بتدارك ازمة موظفي العقود الذين سقطت اسمائهم سهوا وحرموا من التثبيت على الملاك الدائم وفقا لقرار مجلس الوزراء الاخير.وقال مدير المحطة موفق يوسف لشبكة اخبار الناصرية ، ان اسماء 105 موظفين من اصحاب العقود في كهرباء ذي قار مع عشرة اخرين في محافظة المثنى و 11 في ميسان ، سقطت سهوا من بين الاسماء التي رفعت الى الحكومة لتثبيتهم على الملاك الدائم .وبين ان الوزير الخطيب وعد بعرض الاسماء مرة اخرى على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة لاستحصال موافقته على تثبيتهم على الملاك الدائم .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تعد بتدارك ازمة الاسماء التي سقطت سهوا من تعيينات العقود) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تعد بتدارك ازمة الاسماء التي سقطت سهوا من تعيينات العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).