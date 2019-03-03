اليابان تقدم مساعدات مالية الى كركوك

2019/03/03 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السفارة اليابانبية في العراق، اليوم الاحد، تقديم مساعدات مالية لتمويل مشروع في قضاء الحويجة، جنوبي غربي كركوك.

وقالت السفارة في بيان ورد لشفق نيوز "قدمت حكومة اليابان مساعدات مالية تصل إلى 83،000 دولار أمريكي لمشروع تقديم أجهزة طبية لمستشفى الحويجة في كركوك.



وقد تمت مراسم توقيع لعقد المنحة الذي وقعه سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو وأحمد الهيتي، رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة للإغاثة والتنمية.



حيث أن الجمعية ستنفذ هذا المشروع".

واضاف البيان "يهدف المشروع الى تحسين البيئة الطبية للأطفال الرضع في مدينة الحويجة والمناطق المحيطة بها بعد التحرر من عصابات داعش من خلال تجهيز 9 حاضنات وجهاز للإنعاش التنفس لدى الأطفال الرضع في مستشفى الحويجة في كركوك".

وتابع "تأتي هذه المنحة في إطار برنامج المساعدات الرسمية اليابانية للمنح الأهلية ومشاريع الأمن الإنساني من قبل حكومة اليابان.



وتهدف هذه المشاريع الى تحقيق نتائج فورية ومباشرة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمع المحلي.



قامت حكومة اليابان بتنفيذ أكثر من 90 مشروعاً من هذا النوع منذ عام 2003 في جميع أنحاء العراق، في مختلف المجالات بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والفقر والرفاهية العامة".

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