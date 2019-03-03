اعتقال مطلوب بتهم إرهابية في بابل

2019/03/03 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الاحد ، عن اعتقال متهم بـ"الارهاب" في

كمين مفاجئ شمال غرب مدينة الحلة.وقالت، انه "نتيجة لتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون بين

المنظومة الامنية بالمحافظة ، تمكنت قوة مشتركة من خلية الاستخبارات

وقوات النخبة سوات بالاضافة الى مفارز من مركز شرطة ناحية ابي غرق ،

في كمين مفاجئ نفذ داخل الناحية ( 10 كم إلى الشمال الغربي من مركز

قضاء الحلة )، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب".وأضافت، أن "عملية الاعتقال استندت الى مذكرة اعتقال صادرة من القضاء

العراقي"، مشيراً الى أن "القوة نقلت المعتقل الى مركز أمني مختص

للتحقيق معه وتدوين اعترافاته الاولية تمهيدا الى احالته الى

القضاء".يذكر أن الأجهزة الأمنية في محافظة بابل أعلنت، خلال الفترة

الماضية، عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بتهم "إرهابية" وأخرى

جنائية.

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