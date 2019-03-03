الجيل الجديد: اعتقال عبد الواحد سياسي وعلى بغداد التدخل لإطلاق سراحه فوراً

2019/03/03 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدت كتلة الجيل الجديد الكردية في مجلس النو‎اب، إعتقال رئيس الحركة {شاسوار عبدالواحد} قراراً سياسياً لا قانونياً".

وذكر بيان للحركة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "وبعد مثوله أمام محكمة السليمانية اليوم الأحد، وخلافا للاجراءات القانونية والاصولية صدرت مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد".وأضاف "لا يساورنا شك بان سلطة القضاء في اقليم كردستان مسلوبة الارادة والمحاكم غير مستقلة ويتم توظيف القضاء كورقة سياسية من قبل الاحزاب لذا ننظر الی اعتقال شاسوار عبدالواحد كخطوة سياسية".وأدانت الحركة "استعمال القضاء في الخصومات السياسية" مطالباً "السلطات الاتحادية بان تضغط علی الاقليم لابعاد المحاكم عن الامور السياسية واطلاق سراح شاسوار عبدالواحد فور‎اً".وكانت السلطات الامنية أعتقلت رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الله، في مدينة السلمانية بعد مثوله أمام المحكمة تنفيذاً لأمر قضائي بتهمة "الهجوم على موظفي الدولة".وعلق عبد الواحد على مذكرة القبض الصادرة بحقه، قائلا: "نعتقد اننا بريئون وسنمثل أمام القضاء بكل فخر" مشيرا الى ان "طريقنا محفوف بالمخاطر ومايحدث متوقع لنا".وأردف، أن "أمر القبض لم يثننا عن طريقنا ويمكن ان نتعرض للموت أو التعذيب لكننا لن ننحني ولن نتراجع".انتهى

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