2019/03/03 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ثامر الغضبان، وحضور المنسق الوطني للفريق الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق وعدد من الوزراء المختصين ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وكشف الغضبان عن "استضافة بغداد الاجتماع التنسيقي المشترك بين الجانبين في 3/4/2019" مشيراً الى "ضرورة الاستعداد له".واستعرض الأمين العام لمجلس الوزراء جملة المخرجات والتوصيات التي خرج بها المجلس قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، وأبرز الأنشطة بين البلدين، ورغبة السعودية بافتتاح قنصلية في النجف، واتفاقية تطوير المنفذ الحدودي مع عرعر، ومشروع ري الجزيرة، فضلا عن الاتفاق على انشاء المدينة الرياضية التي تبرع بها الملك السعودي.وشهد الاجتماع نقاشا حول اهم مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع السعودية، كما استعرض الوزراء اهم الإجراءات السابقة لمذكرات التفاهم المنجزة، وضرورة متابعة سيرها ومتابعة اجاباتها مع الحكومة السعودية، إضافة الى مناقشة تعاون الامن المشترك، واخر مستجدات تأمين المنافذ الحدودية.ومن المقرر ان تعمل الوزارات مع نظيراتها السعودية لإنجاز مذكرات التفاهم الاستراتيجية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجتماع عراقي سعودي في بغداد لإنجاز مذكرات تفاهم استراتيجية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجتماع عراقي سعودي في بغداد لإنجاز مذكرات تفاهم استراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).