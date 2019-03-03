بمشاركة العراق.. انطلاق أعمال الدورة الـ29 للاتحاد البرلماني العربي في عمان 

2019/03/03 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، أعمال الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار”القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين” بمشاركة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.ويشارك في أعمال الدورة الحالية للاتحاد البرلماني العربي التي تستمر يومين رؤساء 16 برلمانا عربيا وممثلون عن بقية البرلمانات.وقال رئيس الاتحاد البرلمان العربي رئيس مجلس النواب المصري علي […]

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