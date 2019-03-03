كتلة الجيل الجديد النيابية تطالب باطلاق سراح عبدالواحد فورا

2019/03/03 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعت كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، الأحد، إلى إطلاق سراح رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد فورا، مشيرة إلى ان قرار اعتقاله “سياسي لا قانوني”.وقالت الكتلة في بيان تلقته /SNG/،إن اعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، بعد مثوله أمام محكمة السليمانية اليوم، قرار سياسي لا قانوني وجاء خلافا للاجراءات القانونية والاصولية....

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