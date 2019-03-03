العاني يبحث مع غرفة تجارة بغداد مشاكل التجار في الموانئ

2019/03/03 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني اليوم الاحد، مع وفد من غرفة تجارة بغداد

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