2019/03/03 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الفريق الوطني المتعدد القطاعات، مسودة تنفيذ المرحلة الثانية للخطة الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي (1325) المتعلق بشؤون المرأة والسلام والامن .وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم ان رئيس الفريق الوطني الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق اشار الى أهمية تحديد سقف زمني لإنجاز المسودة المذكورة، وإصدار قرارات بشأن مكافحة العنف الاسري الذي ضمنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفريق الوطني المتعدد القطاعات يناقش مسودة تنفيذ المرحلة الثانية للخطة الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي (1325) المتعلق بشؤون المرأة والسلام والامن) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفريق الوطني المتعدد القطاعات يناقش مسودة تنفيذ المرحلة الثانية للخطة الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي (1325) المتعلق بشؤون المرأة والسلام والامن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).