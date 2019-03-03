اليوم.. الزوراء يخوض “البروفة” الاخيرة قبل مواجهة ذوب آهن الايراني

2019/03/03 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخوض نادي الزوراء، عصر اليوم الاحد، اخر وحدة تدريبية استعداداً لملاقاة ذوب آهن الايراني في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقال الناطق الاعلامي للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “المؤتمر التنسيقي لمباراة الزوراء وذوب هان الايراني في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اقيم […]

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