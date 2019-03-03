مراسلنا: مكافحة الإرهاب ضمن أولويات اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بتونس

2019/03/03 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسلنا من تونس، ياسر دبابش، إنه من المقرر أن يتضمن اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في دورته السادسة الثلاثين بتونس، ملف مكافحة الإرهاب وسبل مواجهته.

وأضاف مراسلنا، أنه من المقرر أن يبحث المجتمعون، سبل التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، والجريمة، بالإضافة إلى التطورات في المنطقة.

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