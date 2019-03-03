أما آن لقرارات المركزي الفلسطيني أن تنفذ؟

2019/03/03 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أما آن لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني أن تنفذ؟ أم أن مفعولها انتهى والغرض منها استنفد.سؤال أو أسئلة ستظل مطروحة على نحو

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