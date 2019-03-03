رجل من عام 5720 يخترق إشارة راديو ويتكلم مع المذيع (فيديو)

2019/03/03 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترقت إشارة محتملة من المستقبل أثير إذاعة راديو في بريطانيا، حيث ظهرت معلومات حول الحادثة على مواقع تتحدث عن ظواهر خارقة للطبيعة.

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