إيفانكا: أصعب وظيفة في العالم هي أن تكون ابنة ترامب

2019/03/03 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت إيفانكا ترامب من بين المتحدثين في حفل عشاء اجتمع فيه أبرز صحفيي واشنطن الأمريكية.

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