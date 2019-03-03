خبير عسكري يستبعد مقاومة الوجود الأمريكي في العراق

2019/03/03 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة لبنانية، السبت، إن "القوات الأمريكية بدأت بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين، على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية والأردنية، وأفادت أن أعداد القوات الأمريكية تتجاوز الـ10 الاف جندي في العراق".

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