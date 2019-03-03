2019/03/03 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاتحادية ترد طعون بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين

03/03/2019 14:44:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

ردت المحكمة الاتحادية العليا ، الاحد ، دعوى الطعن بقرار استرجاع رواتب الموظفين المعينين وفق شهادات مزوّرة.

وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طعن بقرار المدعي عليه المتضمن استرجاع المبالغ المستلمة من قبل الأشخاص الذين عينوا بناءً على شهادات مزورة على الشهادات المزورة والإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار المطعون به".

وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى كون القرار المطعون به إداري رسم القانون طريقاً للطعن فيه، وذلك يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور وقانونها رقم (30) لسنة 2005".

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