2019/03/03 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، الأحد، أن فريقه شخص نقاط القوة والضعف لمضيفه ذوب آهن الايراني ضمن منافسات الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا.وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وتابعته / المعلومة/ إن “المباراة الاولى دائماً تكون صعبة ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية لتكون بوابتنا للعودة محلياً وتحقيق انطلاقة جيده اسيوياً”.وأضاف، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيم شاكر: لدينا معرفة كاملة بنقاط ضعف وقوة ذوب آهن الايراني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيم شاكر: لدينا معرفة كاملة بنقاط ضعف وقوة ذوب آهن الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).