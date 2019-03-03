الحشد الشعبي يقتل أربعة دواعش في كركوك

2019/03/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..قتلت قوات الحشد الشعبي ،الأحد، أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية جنوب غرب كركوك.وذكر مصدر امني في المحافظة إنه “بعملية نوعية، قتلت قوة خاصة من عمليات الحشد محور الشمال أربعة عناصر من فلول داعش في قرية حجل بناحية الرياض جنوب غرب كركوك”.وفي وقت سابق نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية عملية تمشيط […]

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