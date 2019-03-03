الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية إلى العراق.. غدا

2019/03/03 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس افاد مصدر دبلوماسي، الاحد، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم زيارة سمية الى العراق يوم غد.ونقل مراسل “ناس”، عن المصدر قوله اليوم (3 اذار 2019)، إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق، يوم غد”.وكان عباس قد التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في عمان، برفقة وفد […]

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